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Козлов Всеволод Иванович

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Место рождения

Белогорск, Крым, Russia (Россия)

Дата рождения

12.02.1788

Дата смерти

16.05.1854

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1788

Отец: Козлов Иван Меркурьевич

Мать: Козлова Феодосия Николаевна

Белогорск, Крым, Russia (Россия)
Военная служба
С 16.08.1803 по 20.01.1817
Род войск: артиллерия Воинское звание: в отставку подполковником | Дело о внесении в родословную книгу дворян Тульской губернии Козлова Всеволода Ивановича
Рождение ребёнка
03.06.1822

Дочь: Бурцева София Всеволодовна

Мать ребёнка: Козлова Наталья Сергеевна

Дело о внесении в родословную книгу дворян Тульской губернии Козлова Всеволода Ивановича
Рождение ребёнка
1824

Сын: Козлов Сергей Всеволодович

Мать ребёнка: Козлова Наталья Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.11.1825

Сын: Козлов Николай Всеволодович

Мать ребёнка: Козлова Наталья Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Наталья Сергеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Действительный статский советник, старший полицмейстер Москвы
Смерть
16.05.1854
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: чахотка | Исповедован и приобщен не был.
Похороны
19.05.1854
Новоспасский монастырь, Москва, Russia (Россия)
могила не сохранилась
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