Козлов Всеволод Иванович
Место рожденияБелогорск, Крым, Russia (Россия)
Дата рождения12.02.1788
Дата смерти16.05.1854
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1788
Белогорск, Крым, Russia (Россия)
Военная служба
С 16.08.1803 по 20.01.1817
Род войск: артиллерия Воинское звание: в отставку подполковником | Дело о внесении в родословную книгу дворян Тульской губернии Козлова Всеволода Ивановича
Рождение ребёнка
03.06.1822
Дочь: Бурцева София Всеволодовна
Мать ребёнка: Козлова Наталья Сергеевна
Дело о внесении в родословную книгу дворян Тульской губернии Козлова Всеволода Ивановича
Рождение ребёнка
1824
Сын: Козлов Сергей Всеволодович
Мать ребёнка: Козлова Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
30.11.1825
Сын: Козлов Николай Всеволодович
Мать ребёнка: Козлова Наталья Сергеевна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Действительный статский советник, старший полицмейстер Москвы
Смерть
16.05.1854
Причина смерти: чахотка | Исповедован и приобщен не был.
Похороны
19.05.1854
Новоспасский монастырь, Москва, Russia (Россия)
могила не сохранилась