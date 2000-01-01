Козлова Феодосия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Феодосия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1814

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1788

Сын: Козлов Всеволод Иванович

Отец ребёнка: Козлов Иван Меркурьевич

Белогорск, Крым, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Федор Иванович

Отец ребёнка: Козлов Иван Меркурьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Пармен Иванович

Отец ребёнка: Козлов Иван Меркурьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Козлов Иван Меркурьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Иван Меркурьевич

Смерть
После 1814
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