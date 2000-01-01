Козлова Феодосия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1814
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1788
Отец ребёнка: Козлов Иван Меркурьевич
Белогорск, Крым, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Козлов Иван Меркурьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Козлов Иван Меркурьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Козлов Иван Меркурьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1814