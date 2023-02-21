Козлов Иван Меркурьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1814
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Козлов Меркурий (Меркул)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1788
Мать ребёнка: Козлова Феодосия Николаевна
Белогорск, Крым, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Козлова Феодосия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Козлова Феодосия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева Анна Ивановна
Мать ребёнка: Козлова Феодосия Николаевна
Смерть
1814