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Козлов Иван Меркурьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козлов Меркурий (Меркул)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1788

Сын: Козлов Всеволод Иванович

Мать ребёнка: Козлова Феодосия Николаевна

Белогорск, Крым, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Федор Иванович

Мать ребёнка: Козлова Феодосия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Пармен Иванович

Мать ребёнка: Козлова Феодосия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Феодосия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева Анна Ивановна

Мать ребёнка: Козлова Феодосия Николаевна

Смерть
1814
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