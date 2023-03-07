Козлова (Козлова (Виноградова)) Елена Всеволодовна
Место рождения
Дата рождения15.03.1900
Дата смерти1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1900
Рождение ребёнка
1921
Сын: Виноградов Юрий Анатольевич
Отец ребёнка: Виноградов Анатолий Корнелиевич
Рождение ребёнка
26.07.1923
Дочь: Виноградова Надежда Анатольевна
Отец ребёнка: Виноградов Анатолий Корнелиевич
Таруса, Калужская область, Russia (Россия)
Работа или профессия
Неизвестно
библиограф переводчик (французский) редактор
Смерть
1975
Похороны
1975
Старое кладбище, Александров, Владимирская область, Russia (Россия)