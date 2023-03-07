Козлова (Козлова (Виноградова)) Елена Всеволодовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Козлова (Виноградова)) Елена Всеволодовна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

15.03.1900

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1900

Отец: Козлов Всеволод Николаевич

Мать: Козлова Надежда Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1921

Сын: Виноградов Юрий Анатольевич

Отец ребёнка: Виноградов Анатолий Корнелиевич

Рождение ребёнка
26.07.1923

Дочь: Виноградова Надежда Анатольевна

Отец ребёнка: Виноградов Анатолий Корнелиевич

Таруса, Калужская область, Russia (Россия)
Работа или профессия
Неизвестно
библиограф переводчик (французский) редактор
Смерть
1975
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
1975
Старое кладбище, Александров, Владимирская область, Russia (Россия)
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