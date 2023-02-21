Виноградов Юрий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смерти04.08.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
04.08.1943
Вороново, Мгинский район, Ленинградская область, Russia (Россия)
Причина смерти: Великая Отечественная Война. Убит в бою
Похороны
Неизвестно
мемориал "Новая Малукса", Березоская волость, Кировский район, Ленинградская область, Russia (Россия)