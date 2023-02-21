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Виноградов Юрий Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

04.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Виноградов Анатолий Корнелиевич

Мать: Козлова Елена Всеволодовна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
04.08.1943
Вороново, Мгинский район, Ленинградская область, Russia (Россия)
Причина смерти: Великая Отечественная Война. Убит в бою
Похороны
Неизвестно
мемориал "Новая Малукса", Березоская волость, Кировский район, Ленинградская область, Russia (Россия)
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