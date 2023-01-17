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Виноградов Анатолий Корнелиевич

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Место рождения

село Полотняный завод, Калужская область, Russia (Россия)

Дата рождения

28.03.1888

Дата смерти

26.11.1946

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1888

Отец: Виноградов Корнелий Никитич

Мать: Виноградова Надежда Николаевна

село Полотняный завод, Калужская область, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
1921

Сын: Виноградов Юрий Анатольевич

Мать ребёнка: Козлова Елена Всеволодовна

Рождение ребёнка
26.07.1923

Дочь: Виноградова Надежда Анатольевна

Мать ребёнка: Козлова Елена Всеволодовна

Таруса, Калужская область, Russia (Россия)
Работа или профессия
Неизвестно
писатель
Смерть
26.11.1946
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Ваганьково, Москва, Russia (Россия)
участок 43вместе с матерью, сестрой, сыном и дочерью.
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