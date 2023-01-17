Виноградов Анатолий Корнелиевич
Место рождениясело Полотняный завод, Калужская область, Russia (Россия)
Дата рождения28.03.1888
Дата смерти26.11.1946
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1888
село Полотняный завод, Калужская область, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
1921
Сын: Виноградов Юрий Анатольевич
Мать ребёнка: Козлова Елена Всеволодовна
Рождение ребёнка
26.07.1923
Дочь: Виноградова Надежда Анатольевна
Мать ребёнка: Козлова Елена Всеволодовна
Таруса, Калужская область, Russia (Россия)
Работа или профессия
Неизвестно
писатель
Смерть
26.11.1946
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Ваганьково, Москва, Russia (Россия)
участок 43вместе с матерью, сестрой, сыном и дочерью.