Виноградов Корнелий Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградов Корнелий Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1888

Сын: Виноградов Анатолий Корнелиевич

Мать ребёнка: Виноградова Надежда Николаевна

село Полотняный завод, Калужская область, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Топольницкая Нина Корнельевна

Мать ребёнка: Виноградова Надежда Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виноградова Надежда Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
учитель математики
Смерть
1941
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