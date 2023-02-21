Виноградов Корнелий Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.03.1888
Сын: Виноградов Анатолий Корнелиевич
Мать ребёнка: Виноградова Надежда Николаевна
село Полотняный завод, Калужская область, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Топольницкая Нина Корнельевна
Мать ребёнка: Виноградова Надежда Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
учитель математики
Смерть
1941