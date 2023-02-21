Виноградова (Гумилевская) Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.03.1888
Сын: Виноградов Анатолий Корнелиевич
Отец ребёнка: Виноградов Корнелий Никитич
село Полотняный завод, Калужская область, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Топольницкая Нина Корнельевна
Отец ребёнка: Виноградов Корнелий Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
учитель русского языка
Смерть
Неизвестно