Виноградова (Гумилевская) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВиноградова (Гумилевская) Надежда Николаевна

Виноградова (Гумилевская) Надежда Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1888

Сын: Виноградов Анатолий Корнелиевич

Отец ребёнка: Виноградов Корнелий Никитич

село Полотняный завод, Калужская область, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Топольницкая Нина Корнельевна

Отец ребёнка: Виноградов Корнелий Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виноградов Корнелий Никитич

Работа или профессия
Неизвестно
учитель русского языка
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close