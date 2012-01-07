Виноградова (Виноградова) Надежда Анатольевна
Место рожденияТаруса, Калужская область, Russia (Россия)
Дата рождения26.07.1923
Дата смерти07.01.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1923
Таруса, Калужская область, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
05.02.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Толстой Владимир Павлович
Развод
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ведущий научный сотрудник НИИ теории и истории изобразительного искусства, почетный член Российской Академии художеств
Смерть
07.01.2012
Похороны
?.02.2012
Ваганьково, Москва, Russia (Россия)
участок 43 вместе с отцом