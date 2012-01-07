Виноградова (Виноградова) Надежда Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградова (Виноградова) Надежда Анатольевна

Место рождения

Таруса, Калужская область, Russia (Россия)

Дата рождения

26.07.1923

Дата смерти

07.01.2012

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1923

Отец: Виноградов Анатолий Корнелиевич

Мать: Козлова Елена Всеволодовна

Таруса, Калужская область, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
05.02.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Толстой Владимир Павлович

Развод
Неизвестно

Муж: Толстой Владимир Павлович

Развод
Неизвестно

Муж: Толстой Владимир Павлович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толстой Владимир Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Розанов Всеволод Матвеевич

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
ведущий научный сотрудник НИИ теории и истории изобразительного искусства, почетный член Российской Академии художеств
Смерть
07.01.2012
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
?.02.2012
Ваганьково, Москва, Russia (Россия)
участок 43 вместе с отцом
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