Розанов Всеволод Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смерти1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
возможно 1889
Рождение ребёнка
1924
Сын: Розанов Юрий Всеволодович
Мать ребёнка: Розанова Татьяна Валентиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Всеволодович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Всеволодовна
Мать ребёнка: Розанова Татьяна Валентиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
адвокат Московской коллегии адвокатов
Смерть
1985