Розанов Всеволод Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРозанов Всеволод Матвеевич

Розанов Всеволод Матвеевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1895

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Розанов Матвей Никанорович

Мать: Розанова Любовь Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
возможно 1889
Рождение ребёнка
1924

Сын: Розанов Юрий Всеволодович

Мать ребёнка: Розанова Татьяна Валентиновна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виноградова Надежда Анатольевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Всеволодович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Всеволодовна

Мать ребёнка: Розанова Татьяна Валентиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Розанова Татьяна Валентиновна

Работа или профессия
Неизвестно
адвокат Московской коллегии адвокатов
Смерть
1985
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close