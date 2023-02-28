Розанов Юрий Всеволодович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРозанов Юрий Всеволодович

Розанов Юрий Всеволодович

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1924

Дата смерти

06.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Розанов Всеволод Матвеевич

Мать: Розанова Татьяна Валентиновна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
06.08.1943
Фатежск, Томаровский район, Курская область, Russia (Россия)
Причина смерти: убит во время Великой Отечественно войны | Дата призыва 12.08.1942 Место призыва Красно-Пресненский РВК, Московская обл., г. Москва, Красно-Пресненский р-н гв. мл. лейтенант Части и по... Показать все
Похороны
Неизвестно
Кустовое, Яковлевский район, Белгородская область, Russia (Россия)
Информация о захоронении ID 260231865 Страна захоронения Россия Регион захоронения Белгородская обл. Номер захоронения в ВМЦ 31-502 Место захоронения Яковлевский р-н, с. Кустовое Вид захоронения брат... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close