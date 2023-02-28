Розанов Юрий Всеволодович
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смерти06.08.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Смерть
06.08.1943
Фатежск, Томаровский район, Курская область, Russia (Россия)
Причина смерти: убит во время Великой Отечественно войны | Дата призыва 12.08.1942 Место призыва Красно-Пресненский РВК, Московская обл., г. Москва, Красно-Пресненский р-н гв. мл. лейтенант Части и по... Показать все
Похороны
Неизвестно
Кустовое, Яковлевский район, Белгородская область, Russia (Россия)
Информация о захоронении ID 260231865 Страна захоронения Россия Регион захоронения Белгородская обл. Номер захоронения в ВМЦ 31-502 Место захоронения Яковлевский р-н, с. Кустовое Вид захоронения брат... Показать все