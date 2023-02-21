Розанова (Кожевникова) Татьяна Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розанова (Кожевникова) Татьяна Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1958

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Розанов Юрий Всеволодович

Отец ребёнка: Розанов Всеволод Матвеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Всеволодовна

Отец ребёнка: Розанов Всеволод Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Розанов Всеволод Матвеевич

Смерть
1958
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