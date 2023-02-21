Розанова (Кожевникова) Татьяна Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1924
Сын: Розанов Юрий Всеволодович
Отец ребёнка: Розанов Всеволод Матвеевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Всеволодовна
Отец ребёнка: Розанов Всеволод Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1958