Розанова (Стороженко) Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Наталья Матвеевна
Отец ребёнка: Розанов Матвей Никанорович
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Розанов Матвей Никанорович
Рождение ребёнка
1895
Сын: Розанов Всеволод Матвеевич
Отец ребёнка: Розанов Матвей Никанорович
Москва, город федерального значения Москва
возможно 1889
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Розанов Матвей Никанорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно