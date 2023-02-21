Розанова (Стороженко) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розанова (Стороженко) Любовь Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Наталья Матвеевна

Отец ребёнка: Розанов Матвей Никанорович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Розанов Боирс Матвеевич

Отец ребёнка: Розанов Матвей Никанорович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Розанов Всеволод Матвеевич

Отец ребёнка: Розанов Матвей Никанорович

Москва, город федерального значения Москва
возможно 1889
Рождение ребёнка
1904

Сын: Розанов Кирилл Матвеевич

Отец ребёнка: Розанов Матвей Никанорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Розанов Матвей Никанорович

Смерть
Неизвестно
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