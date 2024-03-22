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Розанов Матвей Никанорович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

26.11.1858

Дата смерти

20.10.1936

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1858

Отец: Розанов Никанор Сергеевич

Мать: Розанова Анна Матвеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Наталья Матвеевна

Мать ребёнка: Розанова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Розанов Боирс Матвеевич

Мать ребёнка: Розанова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Розанов Всеволод Матвеевич

Мать ребёнка: Розанова Любовь Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
возможно 1889
Рождение ребёнка
1904

Сын: Розанов Кирилл Матвеевич

Мать ребёнка: Розанова Любовь Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
академик РАН, литературовед, преподаватель
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Розанова Любовь Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
20.10.1936
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
20.10.1936
Ваганьково, Москва, Russia (Россия)
участок 11
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