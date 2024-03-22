Розанов Матвей Никанорович
Место рождения
Дата рождения26.11.1858
Дата смерти20.10.1936
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1858
Отец: Розанов Никанор Сергеевич
Мать: Розанова Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Наталья Матвеевна
Мать ребёнка: Розанова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Розанова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Розанов Всеволод Матвеевич
Мать ребёнка: Розанова Любовь Ивановна
возможно 1889
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Розанова Любовь Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
академик РАН, литературовед, преподаватель
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Розанова Любовь Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.10.1936
Похороны
20.10.1936
Ваганьково, Москва, Russia (Россия)
участок 11