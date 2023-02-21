Сергеев Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Худекова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сергеева Екатерина Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Ольховец, Михайловский уезд, Рязанская область, Russia (Россия)
Работа или профессия
Неизвестно
помещик
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Страхова Надежда Васильевна
Смерть
Неизвестно