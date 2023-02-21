Сергеев Василий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеев Василий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Худекова Александра Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сергеева Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Ольховец, Михайловский уезд, Рязанская область, Russia (Россия)
Работа или профессия
Неизвестно
помещик
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Страхова Надежда Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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