Худеков Николай Николаевич
Место рожденияГатчина, Санкт-Петербург, Russia (Россия)
Дата рождения07.07.1900
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1900
Гатчина, Санкт-Петербург, Russia (Россия)
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
математик
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Худекова Мария Сергеевна
Смерть
1942