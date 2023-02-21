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Худеков Николай Николаевич

Место рождения

Гатчина, Санкт-Петербург, Russia (Россия)

Дата рождения

07.07.1900

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1900

Отец: Худеков Николай Сергеевич

Мать: Худекова Любовь Александровна

Гатчина, Санкт-Петербург, Russia (Россия)
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
математик
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Худекова Мария Сергеевна

Смерть
1942
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