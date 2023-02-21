Кошелева (Худекова) Варвара Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Сын: Кошелев Василий Владимирович
Отец ребёнка: Кошелев Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
1850
Сын: Кошелев Яков Владимирович
Отец ребёнка: Кошелев Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
1852
Сын: Кошелев Николай Владимирович
Отец ребёнка: Кошелев Владимир Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно