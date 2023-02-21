Кошелева (Худекова) Варвара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошелева (Худекова) Варвара Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Худеков Николай Матвеевич

Мать: Худекова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Кошелев Василий Владимирович

Отец ребёнка: Кошелев Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
1850

Сын: Кошелев Яков Владимирович

Отец ребёнка: Кошелев Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
1852

Сын: Кошелев Николай Владимирович

Отец ребёнка: Кошелев Владимир Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошелев Владимир Васильевич

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