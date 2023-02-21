Кошелев Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошелев Владимир Васильевич

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Место рождения

Рязань, Рязанская область, Russia (Россия)

Дата рождения

03.08.1816

Дата смерти

После 1870

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рязань, Рязанская область, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
1847

Сын: Кошелев Василий Владимирович

Мать ребёнка: Кошелева Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Кошелев Яков Владимирович

Мать ребёнка: Кошелева Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Кошелев Николай Владимирович

Мать ребёнка: Кошелева Варвара Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
коллежский секретарь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошелева Варвара Николаевна

Смерть
После 1870
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