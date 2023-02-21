Кошелев Владимир Васильевич
Место рожденияРязань, Рязанская область, Russia (Россия)
Дата рождения03.08.1816
Дата смертиПосле 1870
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рязань, Рязанская область, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
1847
Сын: Кошелев Василий Владимирович
Мать ребёнка: Кошелева Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Кошелев Яков Владимирович
Мать ребёнка: Кошелева Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Кошелев Николай Владимирович
Мать ребёнка: Кошелева Варвара Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
коллежский секретарь
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1870