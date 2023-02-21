Худеков Валадимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1849
Дата смерти24.05.1902
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1849
Рождение ребёнка
20.05.1883
Сын: Худеков Всеволод Владимирович
Мать ребёнка: Худекова Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
22.06.1884
Дочь: Валентина Владимировна
Мать ребёнка: Худекова Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
19.02.1892
Сын: Худеков Вадим Владимирович
Мать ребёнка: Худекова Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
30.05.1893
Сын: Худеков Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Худекова Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
1898
Сын: Худеков Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Худекова Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
31.10.1900
Сын: Худеков Петр Владимирович
Мать ребёнка: Худекова Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Владимировна
Мать ребёнка: Худекова Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Владимировна
Мать ребёнка: Худекова Евдокия Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.05.1902