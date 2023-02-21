Худеков Валадимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худеков Валадимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1849

Дата смерти

24.05.1902

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1849

Отец: Худеков Николай Матвеевич

Мать: Худекова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
20.05.1883

Сын: Худеков Всеволод Владимирович

Мать ребёнка: Худекова Евдокия Антоновна

Рождение ребёнка
22.06.1884

Дочь: Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Худекова Евдокия Антоновна

Рождение ребёнка
19.02.1892

Сын: Худеков Вадим Владимирович

Мать ребёнка: Худекова Евдокия Антоновна

Рождение ребёнка
30.05.1893

Сын: Худеков Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Худекова Евдокия Антоновна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Худеков Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Худекова Евдокия Антоновна

Рождение ребёнка
31.10.1900

Сын: Худеков Петр Владимирович

Мать ребёнка: Худекова Евдокия Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Владимировна

Мать ребёнка: Худекова Евдокия Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Владимировна

Мать ребёнка: Худекова Евдокия Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Худекова Евдокия Антоновна

Смерть
24.05.1902
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