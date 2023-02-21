Худекова (Кличман) Евдокия Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.05.1883
Сын: Худеков Всеволод Владимирович
Отец ребёнка: Худеков Валадимир Николаевич
Рождение ребёнка
22.06.1884
Дочь: Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Худеков Валадимир Николаевич
Рождение ребёнка
19.02.1892
Сын: Худеков Вадим Владимирович
Отец ребёнка: Худеков Валадимир Николаевич
Рождение ребёнка
30.05.1893
Сын: Худеков Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Худеков Валадимир Николаевич
Рождение ребёнка
1898
Сын: Худеков Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Худеков Валадимир Николаевич
Рождение ребёнка
31.10.1900
Сын: Худеков Петр Владимирович
Отец ребёнка: Худеков Валадимир Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Владимировна
Отец ребёнка: Худеков Валадимир Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Худеков Валадимир Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно