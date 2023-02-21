Худекова (Кличман) Евдокия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худекова (Кличман) Евдокия Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1883

Сын: Худеков Всеволод Владимирович

Отец ребёнка: Худеков Валадимир Николаевич

Рождение ребёнка
22.06.1884

Дочь: Валентина Владимировна

Отец ребёнка: Худеков Валадимир Николаевич

Рождение ребёнка
19.02.1892

Сын: Худеков Вадим Владимирович

Отец ребёнка: Худеков Валадимир Николаевич

Рождение ребёнка
30.05.1893

Сын: Худеков Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Худеков Валадимир Николаевич

Рождение ребёнка
1898

Сын: Худеков Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Худеков Валадимир Николаевич

Рождение ребёнка
31.10.1900

Сын: Худеков Петр Владимирович

Отец ребёнка: Худеков Валадимир Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Владимировна

Отец ребёнка: Худеков Валадимир Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Худеков Валадимир Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Худеков Валадимир Николаевич

Смерть
Неизвестно
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