Лесли (Худекова) Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Николаевна
Отец ребёнка: Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лесли Николай Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фраловская Софья Николаевна
Отец ребёнка: Лесли Николай Павлович
Смерть
Неизвестно