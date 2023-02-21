Лесли (Худекова) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лесли (Худекова) Александра Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Худеков Николай Матвеевич

Мать: Худекова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Николаевна

Отец ребёнка: Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лесли Павел Николаевич

Отец ребёнка: Лесли Николай Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лесли Николай Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фраловская Софья Николаевна

Отец ребёнка: Лесли Николай Павлович

Смерть
Неизвестно
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