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Худеков Павел Николаевич

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Место рождения

с.Подобреево, Михайловский уезд, Рязанская область, Russia (Россия)

Дата рождения

05.05.1834

Дата смерти

19.03.1892

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1834

Отец: Худеков Николай Матвеевич

Мать: Худекова Александра Васильевна

с.Подобреево, Михайловский уезд, Рязанская область, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
26.05.1876

Сын: Худеков Евгений Павлович

Мать ребёнка: Худекова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Павловна

Мать ребёнка: Худекова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дамова Елена Павловна

Мать ребёнка: Худекова Мария Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
майор, заседатель дворянской опеки Михайловского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Худекова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Худеков Александр Павлович

Мать ребёнка: Худекова Мария Николаевна

Смерть
19.03.1892
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