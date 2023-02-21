Худеков Павел Николаевич
Место рожденияс.Подобреево, Михайловский уезд, Рязанская область, Russia (Россия)
Дата рождения05.05.1834
Дата смерти19.03.1892
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1834
с.Подобреево, Михайловский уезд, Рязанская область, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
26.05.1876
Мать ребёнка: Худекова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Павловна
Мать ребёнка: Худекова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дамова Елена Павловна
Мать ребёнка: Худекова Мария Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
майор, заседатель дворянской опеки Михайловского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Худеков Александр Павлович
Мать ребёнка: Худекова Мария Николаевна
Смерть
19.03.1892