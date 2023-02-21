Худекова (Бурмина) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худекова (Бурмина) Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1876

Сын: Худеков Евгений Павлович

Отец ребёнка: Худеков Павел Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Павловна

Отец ребёнка: Худеков Павел Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дамова Елена Павловна

Отец ребёнка: Худеков Павел Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Худеков Александр Павлович

Отец ребёнка: Худеков Павел Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Худеков Павел Николаевич

Смерть
Неизвестно
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