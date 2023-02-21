Худекова (Бурмина) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.05.1876
Отец ребёнка: Худеков Павел Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Павловна
Отец ребёнка: Худеков Павел Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дамова Елена Павловна
Отец ребёнка: Худеков Павел Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Худеков Александр Павлович
Отец ребёнка: Худеков Павел Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно