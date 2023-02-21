Худеков Матвей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худеков Матвей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.07.1812

Сын: Худеков Владимир Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1812

Сын: Худеков Николай Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1813

Сын: Худеков Константин Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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