Худеков Матвей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.07.1812
Сын: Худеков Владимир Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1812
Сын: Худеков Николай Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1813
Сын: Худеков Константин Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно