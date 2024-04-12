Парфёнова (Тарасова) Наталья / Наталия Михайловна
Место рождения
Дата рождения10.08.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
10.08.1886 ст.
место рождения - село Алексино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – села Рождествина крестьянская девица Евдокия Яковлева Источник: Метрические книги церкви с. Алексино Пересла... Показать все
Восприемник
24.03.1906 ст.
Восприемник у Тарасова Гавриила Александровича
Восприемник
18.04.1907 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Захарова Виталия Григорьевича
Бракосочетание
11.01.1909 ст.
поручители – по жениху: крестьянин села Алексина Стратоник(?) Григорьев Кувашев и деревни Иликова(?) крестьянин Михаил Иларионов Сорокин, по невесте: крестьянин села Рождествина Григорий Герасимов Зах... Показать все
Рождение ребёнка
12.11.1911 ст.
Сын: Парфёнов Михаил Федорович / Феодорович
Отец ребёнка: Парфёнов Федор / Феодор Иванович / Иоаннович
дата крещения - 12.11.1911 место рождения - село Алексино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – села Алексина крестьянский сын Александр Евфимиев Парфёнов и девица Феодосия Иоанн... Показать все
Рождение ребёнка
04.10.1914 ст.
Сын: Парфёнов Александр Федорович / Феодорович
Отец ребёнка: Парфёнов Федор / Феодор Иванович / Иоаннович
дата крещения - 04.10.1914 место рождения - село Алексино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – села Алексина крестьянин Иоанн Парфеньев Парфёнов и крестьянская жена Мария Михайл... Показать все
Рождение ребёнка
24.01.1917 ст.
Сын: Парфёнов Иван / Иоанн Федорович / Феодорович
Отец ребёнка: Парфёнов Федор / Феодор Иванович / Иоаннович
дата крещения - 25.01.1917 место рождения - село Алексино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – села Рождествина крестьянин Григорий Герасимов Захаров Источник: Метрические книг... Показать все
Упоминание
23.11.1948
Запись в МК: выд 23/XI-48г.
Упоминание
25.10.1961
Запись в МК: выд свид (о браке) 039653 II-ТЧ 25/X-61
Смерть
Неизвестно