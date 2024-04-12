Парфёнов Федор / Феодор Иванович / Иоаннович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парфёнов Федор / Феодор Иванович / Иоаннович

Место рождения

Алексино, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Алексино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
11.01.1909 ст.

Жена: Парфёнова Наталья / Наталия Михайловна

Алексино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
поручители – по жениху: крестьянин села Алексина Стратоник(?) Григорьев Кувашев и деревни Иликова(?) крестьянин Михаил Иларионов Сорокин, по невесте: крестьянин села Рождествина Григорий Герасимов Зах... Показать все
Рождение ребёнка
12.11.1911 ст.

Сын: Парфёнов Михаил Федорович / Феодорович

Мать ребёнка: Парфёнова Наталья / Наталия Михайловна

Алексино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 12.11.1911 место рождения - село Алексино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – села Алексина крестьянский сын Александр Евфимиев Парфёнов и девица Феодосия Иоанн... Показать все
Восприемник
01.07.1912 ст.
Алексино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Тарасовой Анны Александровны
Поручитель
20.01.1913 ст.
Алексино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Поручитель у Тарасовой Марии Михайловны и Миньева Николая Михайловича
Рождение ребёнка
04.10.1914 ст.

Сын: Парфёнов Александр Федорович / Феодорович

Мать ребёнка: Парфёнова Наталья / Наталия Михайловна

Алексино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 04.10.1914 место рождения - село Алексино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – села Алексина крестьянин Иоанн Парфеньев Парфёнов и крестьянская жена Мария Михайл... Показать все
Восприемник
30.01.1915 ст.
Алексино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Тарасова Ивана Александровича
Рождение ребёнка
24.01.1917 ст.

Сын: Парфёнов Иван / Иоанн Федорович / Феодорович

Мать ребёнка: Парфёнова Наталья / Наталия Михайловна

Алексино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 25.01.1917 место рождения - село Алексино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – села Рождествина крестьянин Григорий Герасимов Захаров Источник: Метрические книг... Показать все
Упоминание
25.10.1961
Запись в МК: выд свид (о браке) 039653 II-ТЧ 25/X-61
Смерть
Неизвестно
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