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Парфёнов Михаил Федорович / Феодорович

Место рождения

Алексино, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

12.11.1911 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1911 ст.

Отец: Парфёнов Федор / Феодор Иванович / Иоаннович

Мать: Парфёнова Наталья / Наталия Михайловна

Алексино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 12.11.1911 место рождения - село Алексино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – села Алексина крестьянский сын Александр Евфимиев Парфёнов и девица Феодосия Иоанн... Показать все
Смерть
Неизвестно
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