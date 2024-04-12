Парфёнов Михаил Федорович / Феодорович
Место рождения
Дата рождения12.11.1911 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1911 ст.
дата крещения - 12.11.1911 место рождения - село Алексино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – села Алексина крестьянский сын Александр Евфимиев Парфёнов и девица Феодосия Иоанн... Показать все
Смерть
Неизвестно