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Парфёнов Александр Федорович / Феодорович

Место рождения

Алексино, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

04.10.1914 ст.

Дата смерти

02.01.1916 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1914 ст.

Отец: Парфёнов Федор / Феодор Иванович / Иоаннович

Мать: Парфёнова Наталья / Наталия Михайловна

Алексино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 04.10.1914 место рождения - село Алексино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – села Алексина крестьянин Иоанн Парфеньев Парфёнов и крестьянская жена Мария Михайл... Показать все
Смерть
02.01.1916 ст.
Алексино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 05.01.1916 место смерти - село Алексино Переславский уезд Владимирская губерния причина - от коклюша Источник: Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1916 год Фонд № 2... Показать все
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