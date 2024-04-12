Парфёнов Александр Федорович / Феодорович
Место рождения
Дата рождения04.10.1914 ст.
Дата смерти02.01.1916 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1914 ст.
дата крещения - 04.10.1914 место рождения - село Алексино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – села Алексина крестьянин Иоанн Парфеньев Парфёнов и крестьянская жена Мария Михайл... Показать все
Смерть
02.01.1916 ст.
дата погребения - 05.01.1916 место смерти - село Алексино Переславский уезд Владимирская губерния причина - от коклюша Источник: Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1916 год Фонд № 2... Показать все