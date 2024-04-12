Парфёнов Иван / Иоанн Федорович / Феодорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парфёнов Иван / Иоанн Федорович / Феодорович

Место рождения

Алексино, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

24.01.1917 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1917 ст.

Отец: Парфёнов Федор / Феодор Иванович / Иоаннович

Мать: Парфёнова Наталья / Наталия Михайловна

Алексино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 25.01.1917 место рождения - село Алексино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – села Рождествина крестьянин Григорий Герасимов Захаров Источник: Метрические книг... Показать все
Упоминание
23.10.1950
Запись в МК: выслано св 247923 23/X-50
Смерть
Неизвестно
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