Парфёнов Иван / Иоанн Федорович / Феодорович
Место рождения
Дата рождения24.01.1917 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
24.01.1917 ст.
дата крещения - 25.01.1917 место рождения - село Алексино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – села Рождествина крестьянин Григорий Герасимов Захаров Источник: Метрические книг... Показать все
Упоминание
23.10.1950
Запись в МК: выслано св 247923 23/X-50
Смерть
Неизвестно