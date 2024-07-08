Тарасов Иван / Иоанн Михайлович
Место рождения
Дата рождения19.05.1889 ст.
Дата смерти28.07.1889 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1889 ст.
место рождения - село Алексино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – того же села крестьянин Назар Иванович Офонин(?) и девица Ксения Михайловна Тарасова Источник: ГАЯО Метричес... Показать все
Смерть
28.07.1889 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 30.07.1889 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 2 1/2 мес причина - от поноса Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уе... Показать все