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Тарасов Иван / Иоанн Михайлович

Место рождения

Алексино, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

19.05.1889 ст.

Дата смерти

28.07.1889 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
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Место
Комментарий
Рождение
19.05.1889 ст.

Отец: Тарасов Михаил Иванович

Мать: Тарасова (Спиридонова) Анастасья / Настасья Сергеевна

Алексино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
место рождения - село Алексино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – того же села крестьянин Назар Иванович Офонин(?) и девица Ксения Михайловна Тарасова Источник: ГАЯО Метричес... Показать все
Смерть
28.07.1889 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 30.07.1889 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 2 1/2 мес причина - от поноса Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уе... Показать все

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