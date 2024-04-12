Тарасова Пелагея Михайловна
Место рождения
Дата рождения15.04.1876 ст.
Дата смерти05.12.1876 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
15.04.1876 ст.
место рождения - село Алексино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – села Рождествина крестьянская девица Евдокия Яковлева Источник: Метрические книги церкви с. Алексино Пересла... Показать все
Смерть
05.12.1876 ст.
дата погребения - 06.12.1876 место смерти - село Алексино Переславский уезд Владимирская губерния причина - от кашля Источник: Метрические книги церкви с. Алексино Переславского уезда за 1858-1886 го... Показать все