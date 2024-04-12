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Тарасова Пелагея Михайловна

Место рождения

Алексино, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

15.04.1876 ст.

Дата смерти

05.12.1876 ст.

Пол

Женский

Отец

С 1856 по 1857 г.р.

Мать

Около 1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1876 ст.

Отец: Тарасов Михаил Иванович

Мать: Тарасова Анастасья / Настасья Сергеевна

Алексино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
место рождения - село Алексино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – села Рождествина крестьянская девица Евдокия Яковлева Источник: Метрические книги церкви с. Алексино Пересла... Показать все
Смерть
05.12.1876 ст.
Алексино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 06.12.1876 место смерти - село Алексино Переславский уезд Владимирская губерния причина - от кашля Источник: Метрические книги церкви с. Алексино Переславского уезда за 1858-1886 го... Показать все
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