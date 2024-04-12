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Тарасов Александр Михайлович

Место рождения

Алексино, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

23.08.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1883 ст.

Отец: Тарасов Михаил Иванович

Мать: Тарасова Анастасья / Настасья Сергеевна

Алексино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
место рождения - село Алексино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – того же села крестьянин Филимон Григорьев и крестьянская девица Евдокия Ефимова Источник: Метрические книги ... Показать все
Бракосочетание
02.02.1903 ст.

Жена: Тарасова Екатерина Евграфовна

Алексино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
поручители – по жениху: крестьянин села Алексина Филимон Григорьев Астафьев, Переславского уезда села Рождествина крестьянин Григорий Герасимов Захаров. По невесте: сельца Киучер крестьянин Афонасий А... Показать все
Восприемник
11.04.1903 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Захаровой Антонины Григорьевны
Рождение ребёнка
24.03.1906 ст.

Сын: Тарасов Гавриил Александрович

Мать ребёнка: Тарасова Екатерина Евграфовна

Алексино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 24.03.1906 место рождения -село Алексино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – села Алексина крестьянин Николай Феодоров Кириянов и девица Наталия Михайлова Тарас... Показать все
Рождение ребёнка
21.07.1907 ст.

Сын: Тарасов Борис Александрович

Мать ребёнка: Тарасова Екатерина Евграфовна

Алексино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 21.07.1907 место рождения - село Алексино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – села Алексина крестьянин Николай Дмитриев Офонин и девица Мария Михайлова Тарасова... Показать все
Рождение ребёнка
03.02.1910 ст.

Сын: Тарасов Федор / Феодор Александрович

Мать ребёнка: Тарасова Екатерина Евграфовна

Алексино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 03.02.1910 место рождения - село Алексино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – села Алексина крестьянский сын Александр Феодоров Кириянов и деревни Киучер кресть... Показать все
Рождение ребёнка
01.07.1912 ст.

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Тарасова Екатерина Евграфовна

Алексино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 01.07.1912 место рождения - село Алексино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – села Алексина крестьянин Феодор Иоаннов Парфёнов и девица Мария Михайлова Тарасова... Показать все
Рождение ребёнка
30.01.1915 ст.

Сын: Тарасов Иван / Иоанн Александрович

Мать ребёнка: Тарасова Екатерина Евграфовна

Алексино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 30.01.1915 место рождения - село Алексино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – села Алексина крестьянин Феодор Иоаннов Парфёнов и девица Мария Александрова Тарас... Показать все
Смерть
Неизвестно
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