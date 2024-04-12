Тарасов Гавриил Александрович
Место рождения
Дата рождения24.03.1906 ст.
Дата смерти19.06.1906 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
24.03.1906 ст.
дата крещения - 24.03.1906 место рождения -село Алексино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – села Алексина крестьянин Николай Феодоров Кириянов и девица Наталия Михайлова Тарас... Показать все
Смерть
19.06.1906 ст.
дата погребения - 20.06.1906 место смерти - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния причина - от поноса Источник: Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1906 год Фонд №... Показать все