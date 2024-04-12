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Тарасов Гавриил Александрович

Место рождения

Алексино, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

24.03.1906 ст.

Дата смерти

19.06.1906 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1906 ст.

Отец: Тарасов Александр Михайлович

Мать: Тарасова Екатерина Евграфовна

Алексино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 24.03.1906 место рождения -село Алексино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – села Алексина крестьянин Николай Феодоров Кириянов и девица Наталия Михайлова Тарас... Показать все
Смерть
19.06.1906 ст.
Алексино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 20.06.1906 место смерти - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния причина - от поноса Источник: Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1906 год Фонд №... Показать все
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