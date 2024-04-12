Тарасова (Голованова) Екатерина Евграфовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1883 ст.
место рождения - сельцо Киучер Переславский уезд Владимирская губерния
Бракосочетание
02.02.1903 ст.
поручители – по жениху: крестьянин села Алексина Филимон Григорьев Астафьев, Переславского уезда села Рождествина крестьянин Григорий Герасимов Захаров. По невесте: сельца Киучер крестьянин Афонасий А... Показать все
Рождение ребёнка
24.03.1906 ст.
Сын: Тарасов Гавриил Александрович
Отец ребёнка: Тарасов Александр Михайлович
дата крещения - 24.03.1906 место рождения -село Алексино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – села Алексина крестьянин Николай Феодоров Кириянов и девица Наталия Михайлова Тарас... Показать все
Рождение ребёнка
21.07.1907 ст.
Сын: Тарасов Борис Александрович
Отец ребёнка: Тарасов Александр Михайлович
дата крещения - 21.07.1907 место рождения - село Алексино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – села Алексина крестьянин Николай Дмитриев Офонин и девица Мария Михайлова Тарасова... Показать все
Рождение ребёнка
03.02.1910 ст.
Сын: Тарасов Федор / Феодор Александрович
Отец ребёнка: Тарасов Александр Михайлович
дата крещения - 03.02.1910 место рождения - село Алексино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – села Алексина крестьянский сын Александр Феодоров Кириянов и деревни Киучер кресть... Показать все
Рождение ребёнка
01.07.1912 ст.
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Тарасов Александр Михайлович
дата крещения - 01.07.1912 место рождения - село Алексино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – села Алексина крестьянин Феодор Иоаннов Парфёнов и девица Мария Михайлова Тарасова... Показать все
Рождение ребёнка
30.01.1915 ст.
Сын: Тарасов Иван / Иоанн Александрович
Отец ребёнка: Тарасов Александр Михайлович
дата крещения - 30.01.1915 место рождения - село Алексино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – села Алексина крестьянин Феодор Иоаннов Парфёнов и девица Мария Александрова Тарас... Показать все
Смерть
Неизвестно