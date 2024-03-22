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Тарасов Федор / Феодор Александрович

Место рождения

Алексино, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

03.02.1910 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1910 ст.

Отец: Тарасов Александр Михайлович

Мать: Тарасова Екатерина Евграфовна

Алексино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 03.02.1910 место рождения - село Алексино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – села Алексина крестьянский сын Александр Феодоров Кириянов и деревни Киучер кресть... Показать все
Смерть
Неизвестно
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