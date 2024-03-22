Тарасов Федор / Феодор Александрович
Место рождения
Дата рождения03.02.1910 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1910 ст.
дата крещения - 03.02.1910 место рождения - село Алексино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – села Алексина крестьянский сын Александр Феодоров Кириянов и деревни Киучер кресть... Показать все
Смерть
Неизвестно