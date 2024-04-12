Тарасов Козьма / Косма Михайлович
Место рождения
Дата рождения04.10.1877 ст.
Дата смерти21.10.1877 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
04.10.1877 ст.
место рождения - село Алексино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – того же села крестьянский сын Федор Викторов и крестьянская девица Ксения Никифорова Источник: Метрические к... Показать все
Смерть
21.10.1877 ст.
место смерти - село Алексино Переславский уезд Владимирская губерния причина - от слабости Источник: Метрические книги церкви с. Алексино Переславского уезда за 1858-1886 годы Фонд № 1550. Оп.1. Д. 1... Показать все