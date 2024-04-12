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Тарасов Козьма / Косма Михайлович

Место рождения

Алексино, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

04.10.1877 ст.

Дата смерти

21.10.1877 ст.

Пол

Мужской

Отец

С 1856 по 1857 г.р.

Мать

Около 1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1877 ст.

Отец: Тарасов Михаил Иванович

Мать: Тарасова Анастасья / Настасья Сергеевна

Алексино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
место рождения - село Алексино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – того же села крестьянский сын Федор Викторов и крестьянская девица Ксения Никифорова Источник: Метрические к... Показать все
Смерть
21.10.1877 ст.
Алексино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
место смерти - село Алексино Переславский уезд Владимирская губерния причина - от слабости Источник: Метрические книги церкви с. Алексино Переславского уезда за 1858-1886 годы Фонд № 1550. Оп.1. Д. 1... Показать все
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