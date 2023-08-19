Миньева (Тарасова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миньева (Тарасова) Мария Михайловна

Место рождения

Алексино, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

20.07.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1890 ст.

Отец: Тарасов Михаил Иванович

Мать: Тарасова Анастасья / Настасья Сергеевна

Алексино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
место рождения - село Алексино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – села Алексина крестьянская девица Ксения Михайлова Тарасова Источник: Метрические книги церквей сел Переслав... Показать все
Восприемник
21.07.1907 ст.
Алексино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Тарасова Бориса Александровича
Восприемник
06.10.1908 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Захаровой Зинаиды Григорьевны
Восприемник
01.07.1912 ст.
Алексино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Тарасовой Анны Александровны
Бракосочетание
20.01.1913 ст.

Муж: Миньев Николай Михайлович

Алексино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
поручители – по жениху: крестьяне села Алексина Иоанн Алексиев Голубев и Сергей Михайлов Миньев, по невесте: крестьянин села Рождествина Григорий Герасимов Захаров и крестьянин села Алексина Феодор Ио... Показать все
Рождение ребёнка
23.11.1913 ст.

Сын: Миньев Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Миньев Николай Михайлович

Алексино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 24.11.1913 место рождения - село Алексино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – села Алексина крестьянин Сергей Михайлов Миньев Источник: Метрические книги церкв... Показать все
Восприемник
04.10.1914 ст.
Алексино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Парфенова Александра Феодоровича
Смерть
Неизвестно