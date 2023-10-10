Минеев Андрей Николаевич
Место рождения
Дата рождения23.11.1913 ст.
Дата смерти04.12.1913 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
23.11.1913 ст.
дата крещения - 24.11.1913 место рождения - село Алексино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – села Алексина крестьянин Сергей Михайлов Миньев Источник: Метрические книги церкв... Показать все
Смерть
04.12.1913 ст.
дата погребения - 05.12.1913 место смерти - село Алексино Переславский уезд Владимирская губерния причина - от природной слабости Источник: Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1913 г... Показать все