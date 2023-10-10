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Минеев Андрей Николаевич

Место рождения

Алексино, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

23.11.1913 ст.

Дата смерти

04.12.1913 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1888 г.р.

Мать

1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1913 ст.

Отец: Минеев Николай Михайлович

Мать: Минеева Мария Михайловна

Алексино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 24.11.1913 место рождения - село Алексино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – села Алексина крестьянин Сергей Михайлов Миньев Источник: Метрические книги церкв... Показать все
Смерть
04.12.1913 ст.
Алексино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 05.12.1913 место смерти - село Алексино Переславский уезд Владимирская губерния причина - от природной слабости Источник: Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1913 г... Показать все
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