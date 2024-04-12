Минеев Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМинеев Николай Михайлович

Минеев Николай Михайлович

Место рождения

Алексино, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888 ст.

Отец: Минеев Михаил

Мать: не указана

Алексино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
20.01.1913 ст.

Жена: Минеева Мария Михайловна

Алексино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
поручители – по жениху: крестьяне села Алексина Иоанн Алексиев Голубев и Сергей Михайлов Миньев, по невесте: крестьянин села Рождествина Григорий Герасимов Захаров и крестьянин села Алексина Феодор Ио... Показать все
Военная служба
20.01.1913 ст.
Уволенный в запас армии ефрейтор
Рождение ребёнка
23.11.1913 ст.

Сын: Минеев Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Минеева Мария Михайловна

Алексино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 24.11.1913 место рождения - село Алексино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – села Алексина крестьянин Сергей Михайлов Миньев Источник: Метрические книги церкв... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close