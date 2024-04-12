Минеев Николай Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1888 ст.
Отец: Минеев Михаил
Бракосочетание
20.01.1913 ст.
Жена: Минеева Мария Михайловна
поручители – по жениху: крестьяне села Алексина Иоанн Алексиев Голубев и Сергей Михайлов Миньев, по невесте: крестьянин села Рождествина Григорий Герасимов Захаров и крестьянин села Алексина Феодор Ио... Показать все
Военная служба
20.01.1913 ст.
Уволенный в запас армии ефрейтор
Рождение ребёнка
23.11.1913 ст.
Мать ребёнка: Минеева Мария Михайловна
дата крещения - 24.11.1913 место рождения - село Алексино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – села Алексина крестьянин Сергей Михайлов Миньев Источник: Метрические книги церкв... Показать все
Смерть
Неизвестно