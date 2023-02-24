Тюрин св-во 13.01.1934 и 14.05.1965 Леонтий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТюрин св-во 13.01.1934 и 14.05.1965 Леонтий Николаевич

Тюрин св-во 13.01.1934 и 14.05.1965 Леонтий Николаевич

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Место рождения

с. Никитино

Дата рождения

17.06.1900

Дата смерти

29.02.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1900

Отец: Тюрин Николай Николаевич

Мать: Тюрина Александра Артемьевна

с. Никитино
Крещение
18.06.1900
Село Никитино, Церковь Михаила Архангела
Рождение ребёнка
03.07.1927

Дочь: Спирина Анна Леонтьевна

Мать ребёнка: Тюрина Наталья Максимовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.07.1930

Дочь: Голикова Евгения Леонтьевна

Мать ребёнка: Тюрина Наталья Максимовна

Село Сухая Терешка
Рождение ребёнка
09.08.1935

Дочь: Мария Леонтьевна

Мать ребёнка: Тюрина Наталья Максимовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.03.1937

Сын: Тюрин Алексей Леонтьевич

Мать ребёнка: Тюрина Наталья Максимовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.01.1942

Сын: Тюрин Анатолий Леонтьевич

Мать ребёнка: Тюрина Наталья Максимовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.05.1946

Сын: Тюрин Николай Леонтьевич

Мать ребёнка: Тюрина Наталья Максимовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тюрина Наталья Максимовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
29.02.1992
с. Васильевка, Безенчукского р-на Самарской обл
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