Тюрин св-во 13.01.1934 и 14.05.1965 Леонтий Николаевич
Место рожденияс. Никитино
Дата рождения17.06.1900
Дата смерти29.02.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1900
с. Никитино
Крещение
18.06.1900
Село Никитино, Церковь Михаила Архангела
Рождение ребёнка
03.07.1927
Дочь: Спирина Анна Леонтьевна
Мать ребёнка: Тюрина Наталья Максимовна
Рождение ребёнка
15.07.1930
Дочь: Голикова Евгения Леонтьевна
Мать ребёнка: Тюрина Наталья Максимовна
Село Сухая Терешка
Рождение ребёнка
09.08.1935
Дочь: Мария Леонтьевна
Мать ребёнка: Тюрина Наталья Максимовна
Рождение ребёнка
08.03.1937
Мать ребёнка: Тюрина Наталья Максимовна
Рождение ребёнка
21.01.1942
Сын: Тюрин Анатолий Леонтьевич
Мать ребёнка: Тюрина Наталья Максимовна
Рождение ребёнка
16.05.1946
Мать ребёнка: Тюрина Наталья Максимовна
Рождение ребёнка
22.08.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тюрина Наталья Максимовна
Смерть
29.02.1992
с. Васильевка, Безенчукского р-на Самарской обл