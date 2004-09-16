Тюрин Анатолий Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТюрин Анатолий Леонтьевич

Тюрин Анатолий Леонтьевич

avatar

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

21.01.1942

Дата смерти

16.09.2004

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1902 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1942

Отец: Тюрин Св-Во 13.01.1934 И 14.05.1965 Леонтий Николаевич

Мать: Тюрина Наталья Максимовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.03.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
16.09.2004
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close