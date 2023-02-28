Тюрина (Сумбаева) Наталья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТюрина (Сумбаева) Наталья Максимовна

Тюрина (Сумбаева) Наталья Максимовна

avatar

Место рождения

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

10.08.1902

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1902

Отец: Сумбаев Максим Кириллович

Мать: Сумбаева Анисья Ефимовна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.07.1927

Дочь: Спирина Анна Леонтьевна

Отец ребёнка: Тюрин Св-Во 13.01.1934 И 14.05.1965 Леонтий Николаевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.07.1930

Дочь: Голикова Евгения Леонтьевна

Отец ребёнка: Тюрин Св-Во 13.01.1934 И 14.05.1965 Леонтий Николаевич

Село Сухая Терешка
Рождение ребёнка
09.08.1935

Дочь: Мария Леонтьевна

Отец ребёнка: Тюрин Св-Во 13.01.1934 И 14.05.1965 Леонтий Николаевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.03.1937

Сын: Тюрин Алексей Леонтьевич

Отец ребёнка: Тюрин Св-Во 13.01.1934 И 14.05.1965 Леонтий Николаевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.01.1942

Сын: Тюрин Анатолий Леонтьевич

Отец ребёнка: Тюрин Св-Во 13.01.1934 И 14.05.1965 Леонтий Николаевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.05.1946

Сын: Тюрин Николай Леонтьевич

Отец ребёнка: Тюрин Св-Во 13.01.1934 И 14.05.1965 Леонтий Николаевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тюрин Св-Во 13.01.1934 И 14.05.1965 Леонтий Николаевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Крещение
Неизвестно
Михаило-Архангельская церковь , село Телятниково
Семен Ефимович Кемаев , Евдокия Кузьминична Сумбаева
Смерть
1977
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close