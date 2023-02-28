Тюрина (Сумбаева) Наталья Максимовна
Место рождения
Дата рождения10.08.1902
Дата смерти1977
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1902
Рождение ребёнка
03.07.1927
Дочь: Спирина Анна Леонтьевна
Отец ребёнка: Тюрин Св-Во 13.01.1934 И 14.05.1965 Леонтий Николаевич
Рождение ребёнка
15.07.1930
Дочь: Голикова Евгения Леонтьевна
Отец ребёнка: Тюрин Св-Во 13.01.1934 И 14.05.1965 Леонтий Николаевич
Село Сухая Терешка
Рождение ребёнка
09.08.1935
Дочь: Мария Леонтьевна
Отец ребёнка: Тюрин Св-Во 13.01.1934 И 14.05.1965 Леонтий Николаевич
Рождение ребёнка
08.03.1937
Рождение ребёнка
21.01.1942
Рождение ребёнка
16.05.1946
Рождение ребёнка
22.08.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тюрин Св-Во 13.01.1934 И 14.05.1965 Леонтий Николаевич
Крещение
Неизвестно
Михаило-Архангельская церковь , село Телятниково
Семен Ефимович Кемаев , Евдокия Кузьминична Сумбаева
Смерть
1977