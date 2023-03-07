Тюрин Алексей Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения08.03.1937
Дата смерти16.09.1992
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1937
Рождение ребёнка
07.09.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
16.09.1992