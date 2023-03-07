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Тюрин Алексей Леонтьевич

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

08.03.1937

Дата смерти

16.09.1992

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1937

Отец: Тюрин Св-Во 13.01.1934 И 14.05.1965 Леонтий Николаевич

Мать: Тюрина Наталья Максимовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.09.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
16.09.1992
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