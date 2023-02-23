Сумбаева Анисья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1902
Дочь: Тюрина Наталья Максимовна
Отец ребёнка: Сумбаев Максим Кириллович
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Сумбаев Максим Кириллович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Сумбаев Михаил Максимович
Отец ребёнка: Сумбаев Максим Кириллович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Прасковья Максимовна
Отец ребёнка: Сумбаев Максим Кириллович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Сумбаев Степан Максимович
Отец ребёнка: Сумбаев Максим Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно