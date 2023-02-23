Сумбаева Анисья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сумбаева Анисья Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1902

Дочь: Тюрина Наталья Максимовна

Отец ребёнка: Сумбаев Максим Кириллович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Сумбаев Федор Максимович

Отец ребёнка: Сумбаев Максим Кириллович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Сумбаев Михаил Максимович

Отец ребёнка: Сумбаев Максим Кириллович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Прасковья Максимовна

Отец ребёнка: Сумбаев Максим Кириллович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Сумбаев Степан Максимович

Отец ребёнка: Сумбаев Максим Кириллович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сумбаев Максим Кириллович

Смерть
Неизвестно
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