Спирина (Тюрина) Анна Хабаровский Край Леонтьевна
женский, родилась 03.07.1927, Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 04.06.1994, Лазарев, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
ОтецТюрин Св-Во 13.01.1934 И 14.05.1965 Леонтий Сух. Терешка Николаевич17.06.1900 г.р.
МатьТюрина (Сумбаева) Наталья Максимовна10.08.1902 г.р.
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Комментарий
Рождение
03.07.1927
Отец: Тюрин Св-Во 13.01.1934 И 14.05.1965 Леонтий Сух. Терешка Николаевич
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.09.1963
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Смерть
04.06.1994
Лазарев, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край