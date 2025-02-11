Спирина (Тюрина) Анна Хабаровский Край Леонтьевна 03.07.1927 — найти родственников по фамилии на Familio

Спирина (Тюрина) Анна Хабаровский Край Леонтьевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 03.07.1927, Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 04.06.1994, Лазарев, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край

Отец
Тюрин Св-Во 13.01.1934 И 14.05.1965 Леонтий Сух. Терешка Николаевич17.06.1900 г.р.
Мать
Тюрина (Сумбаева) Наталья Максимовна10.08.1902 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1927

Отец: Тюрин Св-Во 13.01.1934 И 14.05.1965 Леонтий Сух. Терешка Николаевич

Мать: Тюрина (Сумбаева) Наталья Максимовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Спирин Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Спирин Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
10.09.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Спирин Владимир Михайлович

Скрыто настройками приватности
Смерть
04.06.1994
Лазарев, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край

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