Голикова (Тюрина) Евгения Леонтьевна
Место рожденияСело Сухая Терешка
Дата рождения15.07.1930
Дата смерти03.11.2006
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1930
Село Сухая Терешка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
03.11.2006