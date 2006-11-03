Голикова (Тюрина) Евгения Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голикова (Тюрина) Евгения Леонтьевна

Место рождения

Село Сухая Терешка

Дата рождения

15.07.1930

Дата смерти

03.11.2006

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1902 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1930

Отец: Тюрин Св-Во 13.01.1934 И 14.05.1965 Леонтий Николаевич

Мать: Тюрина Наталья Максимовна

Село Сухая Терешка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
03.11.2006
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