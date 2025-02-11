(Тюрина) Мария Чарджоу Леонтьевна 09.08.1935 — найти родственников по фамилии на Familio

(Тюрина) Мария Чарджоу Леонтьевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 09.08.1935, Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 16.10.2014

Отец
Тюрин Св-Во 13.01.1934 И 14.05.1965 Леонтий Сух. Терешка Николаевич17.06.1900 г.р.
Мать
Тюрина (Сумбаева) Наталья Максимовна10.08.1902 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1935

Отец: Тюрин Св-Во 13.01.1934 И 14.05.1965 Леонтий Сух. Терешка Николаевич

Мать: Тюрина (Сумбаева) Наталья Максимовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
16.10.2014

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