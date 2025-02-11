(Тюрина) Мария Чарджоу Леонтьевна
женский, родилась 09.08.1935, Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 16.10.2014
ОтецТюрин Св-Во 13.01.1934 И 14.05.1965 Леонтий Сух. Терешка Николаевич17.06.1900 г.р.
МатьТюрина (Сумбаева) Наталья Максимовна10.08.1902 г.р.
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Рождение
09.08.1935
Отец: Тюрин Св-Во 13.01.1934 И 14.05.1965 Леонтий Сух. Терешка Николаевич
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
16.10.2014