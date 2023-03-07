Тюрина (Рябкова) Александра Артемьевна
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.01.1893
Никитино,
Рождение ребёнка
28.12.1893
Отец ребёнка: Тюрин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
11.11.1895
Дочь: Степанида Николаевна
Отец ребёнка: Тюрин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
15.03.1898
Дочь: Дарья Николаевна
Отец ребёнка: Тюрин Николай Николаевич
с. Никитино
Рождение ребёнка
17.06.1900
с. Никитино
Рождение ребёнка
03.02.1903
Дочь: Александра Николаевна
Отец ребёнка: Тюрин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
29.01.1906
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Тюрин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
21.09.1908
Дочь: Устинья Николаевна
Отец ребёнка: Тюрин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
01.05.1911
Рождение ребёнка
30.08.1913
Дочь: Марфа Николаевна
Отец ребёнка: Тюрин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
26.06.1916
Отец ребёнка: Тюрин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
20.12.1918
Отец ребёнка: Тюрин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Тюрин Николай Николаевич
Смерть
Неизвестно