(Тюрина Св-Во 21.11.1933 И 9.02.1960) Александра Ташкент, Фрунзенский Р-Н Николаевна 03.02.1903 — найти родственников по фамилии на Familio

(Тюрина Св-Во 21.11.1933 И 9.02.1960) Александра Ташкент, Фрунзенский Р-Н Николаевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 03.02.1903, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Тюрин Николай Билетный Солдат Николаевич01.12.1867 г.р.
Мать
Тюрина (Рябкова) Александра Артемьевна1876 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1903

Отец: Тюрин Николай Билетный Солдат Николаевич

Мать: Тюрина (Рябкова) Александра Артемьевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Крещение
04.02.1903
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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