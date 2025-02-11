(Тюрина Св-Во 21.11.1933 И 9.02.1960) Александра Ташкент, Фрунзенский Р-Н Николаевна
женский, родилась 03.02.1903, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецТюрин Николай Билетный Солдат Николаевич01.12.1867 г.р.
МатьТюрина (Рябкова) Александра Артемьевна1876 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1903
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Крещение
04.02.1903
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно