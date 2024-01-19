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Тюрин Николай Николаевич

Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

01.12.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1867

Отец: Тюрин (рябов Кр. 22.07.69) Николай Сергеевич

Мать: Тюрина Евдокия Андреевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
10.01.1893

Жена: Тюрина Александра Артемьевна

Никитино,
Рождение ребёнка
28.12.1893

Сын: Тюрин Василий Николаев

Мать ребёнка: Тюрина Александра Артемьевна

Рождение ребёнка
11.11.1895

Дочь: Степанида Николаевна

Мать ребёнка: Тюрина Александра Артемьевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.03.1898

Дочь: Дарья Николаевна

Мать ребёнка: Тюрина Александра Артемьевна

с. Никитино
Рождение ребёнка
17.06.1900

Сын: Тюрин Св-Во 13.01.1934 И 14.05.1965 Леонтий Николаевич

Мать ребёнка: Тюрина Александра Артемьевна

с. Никитино
Рождение ребёнка
03.02.1903

Дочь: Александра Николаевна

Мать ребёнка: Тюрина Александра Артемьевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.01.1906

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: Тюрина Александра Артемьевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.09.1908

Дочь: Устинья Николаевна

Мать ребёнка: Тюрина Александра Артемьевна

Рождение ребёнка
01.05.1911

Сын: Тюрин Св-Во 22.08.1931 И 21.04.1971 Александр Николаевич

Мать ребёнка: Тюрина Александра Артемьевна

Рождение ребёнка
30.08.1913

Дочь: Марфа Николаевна

Мать ребёнка: Тюрина Александра Артемьевна

Рождение ребёнка
26.06.1916

Сын: Тюрин Павел Николаевич

Мать ребёнка: Тюрина Александра Артемьевна

Рождение ребёнка
20.12.1918

Сын: Тюрин Степан Николаевич

Мать ребёнка: Тюрина Александра Артемьевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Тюрина Александра Артемьевна

Смерть
Неизвестно
с. Сухая Терешка, Ульяновская обл., Николаевский р-н
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