Тюрин Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения01.12.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1867
Бракосочетание
10.01.1893
Никитино,
Рождение ребёнка
28.12.1893
Мать ребёнка: Тюрина Александра Артемьевна
Рождение ребёнка
11.11.1895
Дочь: Степанида Николаевна
Мать ребёнка: Тюрина Александра Артемьевна
Рождение ребёнка
15.03.1898
Дочь: Дарья Николаевна
Мать ребёнка: Тюрина Александра Артемьевна
с. Никитино
Рождение ребёнка
17.06.1900
Сын: Тюрин Св-Во 13.01.1934 И 14.05.1965 Леонтий Николаевич
Мать ребёнка: Тюрина Александра Артемьевна
с. Никитино
Рождение ребёнка
03.02.1903
Дочь: Александра Николаевна
Мать ребёнка: Тюрина Александра Артемьевна
Рождение ребёнка
29.01.1906
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: Тюрина Александра Артемьевна
Рождение ребёнка
21.09.1908
Дочь: Устинья Николаевна
Мать ребёнка: Тюрина Александра Артемьевна
Рождение ребёнка
01.05.1911
Рождение ребёнка
30.08.1913
Дочь: Марфа Николаевна
Мать ребёнка: Тюрина Александра Артемьевна
Рождение ребёнка
26.06.1916
Мать ребёнка: Тюрина Александра Артемьевна
Рождение ребёнка
20.12.1918
Мать ребёнка: Тюрина Александра Артемьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Тюрина Александра Артемьевна
Смерть
Неизвестно
с. Сухая Терешка, Ульяновская обл., Николаевский р-н